Resumen – PlayStation Showcase 2021

Sony no bromeaba cuando dijo que el PlayStation Showcase 2021 iba a estar repleto de sorpresas. El evento digital tuvo todo tipo de anuncios, y por si te lo perdiste, o simplemente quieres revivir algunos de los momentos más destacables del show, entonces llegaste al lugar adecuado.

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake – Tráiler de revelación

Sony abrió el evento con la revelación oficial del remake de KOTOR a cargo de Lucasfilm Games y Aspyr Media. El juego será una exclusiva temporal de PlayStation 5, y por el momento no tiene una fecha de lanzamiento específica.

Project Eve – Tráiler de revelación con gameplay

Shift Up, estudio surcoreano, salió a presentar una nueva IP conocida como Project EVE, un hack n’ slash para PlayStation 5 que se ve como una experiencia bastante divertida. Por ahora no tiene fecha de lanzamiento.

Tiny Tina’s Wonderlands – Primer vistazo a su gameplay

Tiny Tina’s Wonderlands, el spinoff de Borderlands anunciado hace unos meses, regresó en el PlayStation Showcase para revelarnos un primer vistazo a su gameplay. El juego debutará para PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC el 25 de marzo de 2022.

Forspoken – Tráiler de la historia

Forspoken, anteriormente conocido como Project Athia, es una nueva exclusiva para PS5 a cargo de Square Enix y Luminous Productions. En el evento tuvimos un nuevo tráiler que nos revela más detalles sobre su historia. Si todo sale bien, estará debutando en primavera de 2022.

Alan Wake Remastered – Tráiler con gameplay

Después de haberse filtrado hace un par de días, finalmente se reveló la existencia de Alan Wake Remastered, una versión mejorada del clásico de Xbox 360 que ahora también llegará a PS5, PS4, Series X|S, Xbox One y PC el 5 de octubre.

GTA V – Nuevo tráiler de la versión next-gen

GTA V finalmente se mostró en la presentación de PlayStation, y también se confirmó que ahora estará llegando a nuestras manos hasta marzo de 2022, cuando originalmente debía salir en noviembre de este año.

Ghostwire: Tokyo – Nuevo tráiler con gameplay

Ghostwire: Tokyo es otro juego del que ya no habíamos tenido muchos detalles últimamente. Por suerte, el proyecto volvió en el PlayStation Showcase con un nuevo vistazo a su gameplay. Estará debutando en algún punto de 2022 para PS5.

Marvel’s Guardians of the Galaxy – Tráiler de la historia

Previo a su lanzamiento el siguiente mes, Marvel’s Guardians of the Galaxy mostró un nuevo tráiler enfocado en su historia. El juego estará disponible el 26 de octubre para PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC y Switch (versión de la nube).

Deathloop – Nuevo tráiler de la historia

Faltan solamente unos cuantos días más para el estreno de Deathloop, y a través de un nuevo tráiler, Arkane Studios nos ha contado más detalles sobre su narrativa. El juego llega este 14 de septiembre a PS5 y PC.

Kid A Mnesia – Tráiler de revelación

Kid A Mnesia es un nuevo juego para conmemorar los 21 años de Radiohead, Kid A y Amnesia. Podrás disfrutarlo a partir de noviembre de este año y su desarrollo está a cargo de Epic Games.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection – Tráiler de revelación

Uncharted 4: A Thief’s End y The Lost Legacy serán remasterizados para PlayStation 5 y PC. No se dio fecha exacta de lanzamiento, excepto que estarán disponibles a inicios de 2022.

Gran Turismo 7 – Nuevo gameplay con fecha de lanzamiento

Gran Turismo 7 finalmente tiene fecha de lanzamiento para PS5 y PS4, y así lo revelaron con un nuevo tráiler. El juego estará disponible el 4 de marzo de 2022.

Marvel’s Wolverine – Tráiler de revelación

Y así de la nada, Insomniac Games anunció Marvel’s Wolverine, un nuevo juego que llegará de forma exclusiva al PlayStation 5. Se liberó un tráiler CGI para acompañar la noticia y es el que puedes ver aquí arriba.

Marvel’s Spider-Man 2 – Tráiler de revelación con ventana de lanzamiento

Otra sorpresa de Insomniac Games y es nada más y nada menos que Marvel’s Spider-Man 2. El tráiler confirmó a Venom como villano principal, además de que también se dio a conocer que estará disponible en algún punto de 2023 exclusivamente para PS5.

God of War Ragnarok – Tráiler con gameplay

Para cerrar el show, Sony Santa Monica compartió el primer vistazo oficial a God of War Ragnarok, juego que aparentemente llegará en 2022. Curiosamente, no se confirmó ni siquiera su ventana de lanzamiento, por lo que podría tardar más en llegar de lo previsto. Estará disponible tanto en PS5 como en PS4.

Así que ahí lo tienes, los anuncios más relevantes del PlayStation Showcase 2021. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció el evento y si es que cumplió o no tus expectativas.

Fuente: PlayStation