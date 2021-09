El remake de KOTOR será exclusivo temporal de PS5

Una de las sorpresas más agradables del PlayStation Showcase 2021 fue la revelación de Star Wars: Knights of the Old Republic Remake, el cual está siendo trabajado por Lucasfilm Games y Aspyr para PlayStation 5. Sin embargo, se dio a conocer que su exclusividad solo será por tiempo limitado.

Mediante una nueva publicación en el blog oficial de PlayStation, Ryan Treadwell, principal productor en Aspyr Media, confirmó que el remake de KOTOR “será una exclusiva de lanzamiento en PlayStation 5“, es decir, eventualmente también llegará a otras plataformas.

Lamentablemente, ni Sony ni Aspyr Media dieron detalles sobre su fecha de lanzamiento, por lo que el proyecto seguramente está muy lejos todavía de llegar a nuestras manos.

Via: VentureBeat