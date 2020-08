Las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Tencent serán prohibidas

El día de ayer en la noche se dio a conocer que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden en donde se prohibirán las relaciones comerciales entre los ciudadanos estadounidenses y las compañías ByteDance, responsables por TikTok, y Tencent, dueños de WeChat y accionario de muchas compañías de videojuegos.

INBOX: @realDonaldTrump has signed an executive order to ban TikTok in 45 days. pic.twitter.com/1zR4HgCPVj

Esta decisión fue tomada debido a la creciente preocupación de la rama ejecutiva de EE. UU. sobre la seguridad y privacidad de TikTok bajo su actual propiedad china. Esta orden ejecutiva entrará en vigor a partir del 20 de septiembre. Es importante mencionar que Microsoft ha confirmado que se encuentra en pláticas para encargarse de las operaciones de la red social en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Respecto a Tencent, la Casa Blanca ha mencionado que esta orden ejecutiva solo está enfocada en WeChat, y no afectará a ninguna compañía de videojuegos de propiedad total o parcial del gigante de China. De esta forma, Riot Games, Epic Games, Activision Blizzard, Supercell, Grinding Gear Games, Reddit, Ubisoft y muchas más no se verán afectadas.

Video game companies owned by Tencent will NOT be affected by this executive order!

White House official confirmed to the LA Times that the EO only blocks transactions related to WeChat

So Riot Games (League of Legends), Epic Games (Fortnite), et al are safe

(pending updates)

— Sam Dean 🦅 (@SamAugustDean) August 7, 2020