Desarrolladores indie critican fuertemente el estado actual de la eShop en Switch

Desde su lanzamiento en 2017, la eShop del Nintendo Switch se ha convertido en un espacio para que los juegos indie brillen. Sin embargo, en los últimos años hemos visto una serie de problemas que han afectado la visibilidad de grandes exponentes independientes. De igual forma, el consumidor ha sido bombardeado con shovelware, algo que ha causado el descontento de algunos desarrolladores.

Recientemente, Joseph Humphrey, co creador del juego 80 Days, habló con el sitio MCV sobre este problema, en donde critico fuertemente a la eShop, mencionando que la increíble cantidad de shovelware ha causado que los juegos de calidad se vean opacados. Esto es lo que menciona:

De igual forma, Mike Rose, del estudio No More Robots, menciona que “al ritmo que va, creo que, en cosa de un año, la eShop se va a parecer a la App Store”. Rose habla sobre el algoritmo de la eShop, y menciona que en algunos casos es necesario devaluar el precio de un juego para hacer que sobresalga en la sección de Descuentos. Esto fue lo que comentó:

“Si alguna vez te has preguntado por qué hay montañas de juegos rebajados al 80 – 90 por ciento en Switch, incluso en sus malditos lanzamientos, es porque la tienda ordena por unidades vendidas, no por ingresos. Las listas se hacen con los juegos que tienen más descargas en las últimas dos semanas. O, dicho de otra manera, si rebajas tu juego al 90% y con ello recibes inevitablemente una tonelada de descargas, te disparas a la cima de las listas. Y una vez en la cima, recibes otro montón de ventas por el hecho de estar arriba (…) Es desgarrador, y me hace sentir verdaderamente triste acerca de la eShop”.