Las microtransacciones llegarán a NFS: Heat en la siguiente actualización

Cuando EA anunció Need for Speed:Heat, una de las promesas que hizo el publisher fue que no habría lootboxes. En su lugar, la compañía lanzaría paquetes de vehículos para que la gente pudiese comprar. EA también dijo que agregarían ahorradores de tiempo a finales de año, pero llegarán apenas llegarán la siguiente semana.

A partir del 28 de enero, podrás encontrar “Llaves del Mapa” que marcarán la ubicación de todos los coleccionables, actividades y gasolineras en todo el mapa, además de hacer accesible inmediatamente todas las safe houses del juego. Aún tendrás que completar todo esto por tu cuenta, pero al menos ya sabes a dónde ir. Adicionalmente, la actualización te permitirá jugar con un volante. EA no ha tenido oportunidad de probar todos los periferales, pero ya confirmaron que los siguientes sí funcionarán:

Thrustmaster T300RS

Thrustmaster TX

Thrustmaster T150

Thrustmaster TMX

Logitech G29

Logitech G920

Fanatec CSL Elite Racing Wheel

Need for Speed: Heat ya está disponible para PS4, Xbox One y PC. Aquí puedes leer nuestra reseña escrita.

Fuente: EA