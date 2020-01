Jim Carrey solo haría una secuela de La Máscara bajo esta condición

La estrella de la nueva película de Sonic traerá a la vida un emblemático villano, y Jim Carrey ha logrado destacar en los tráilers y adelantos para la película gracias al peculiar toque que le está dando a Dr. Robotnik AKA Dr. Eggman. Este podría ser otro memorable papel para Carrey, quien se convirtió en uno de los actores más reconocidos de décadas pasadas gracias sus papeles en Ace Ventura: Pet Detective, Lloyd de Dumb & Dumber, y por supuesto, The Mask o La Máscara.

En una entrevista para ComicBook, Carrey habló sobre la próxima película de Sonic y la conversación eventualmente derivó hacia La Máscara. Cuando se le preguntó a Carrey si estaría dispuesto en regresar al papel, dijo que sí, pero bajo una condición:

“Yo no pienso en término de secuelas ni nada por el estilo, quiero decir, ésta [Sonic The Hedgehog] es la adecuada porque todavía no hemos evolucionado al personaje [Dr. Eggman]. The Mask, a veces lo pienso, dependería en el cineasta. Realmente depende de él. No quiero hacerla solo porque sí. Solo lo haría si fuera un alocado cineasta visionario.”