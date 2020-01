Ya hay posible actor para Dijkstra en la segunda temporada de The Witcher

La segunda temporada de The Witcher en Netflix se perfila para agregar muchos nuevos personajes al show, y si un reciente reporte resulta tener la razón, parece ser que ya sabemos quién será uno de estos personajes. Ha habido rumores de que Sigismund Dijkstra, un espía dentro del universo de The Withcer, que en algún momento estuvo a cargo de la Inteligencia de Redania, tendrá un papel importante en esta segunda parte y posiblemente ya hay actor para interpretarlo.

De acuerdo con el portal Redanian Intelligence, el actor Graham McTavish, reconocido por sus papeles en The Hobbit y Outlander, supuestamente audicionó para el papel, aunque no está claro si lo obtuvo o no. Este sitio referenció a un clip donde se veía a McTavish repitiendo algunas líneas de diálogo del personaje, sin embargo, dicho video ya ha sido eliminado y solo algunos cuantos pudieron verlo.

Aunque el nombre Dijkstra jamás fue mencionado en esta breve audición, en su lugar se utilizó el nombre “David”. Como en audiciones pasadas, se cree que éste sea un nombre clave para Dijkstra.

Fuente: Vimeo