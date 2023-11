El día de ayer fue uno muy importante para Nintendo. No solo se dieron a conocer los resultados financieros del segundo trimestre del año fiscal en curso, los cuales fueron positivos, sino que también se reveló que una película live action de The Legend of Zelda ya está en desarrollo. Como consecuencia, las acciones de la compañía japonesa aumentaron considerablemente, al grado de que llegaron a su punto más alto desde el 2021.

El precio de las acciones de la compañía cerró en ¥6,382 yenes el martes. Cuando las operaciones se reanudaron hoy, el precio subió inmediatamente, hasta un 6.7% en un momento dado, llegando a los ¥6,780 yenes. Este es el precio más alto de las acciones de la compañía desde junio de 2021, cuando en su momento se registraron ¥6,858 yenes por acción.

Además del anuncio de la película de The Legend of Zelda, algo que se había especulado por años, en su último informe trimestral, Nintendo anunció que el Switch ha vendido más de 132 millones de unidades hasta el día de hoy. Junto a esto, la compañía reportó ganancias operativas de ¥94.5 mil millones de yenes e ingresos de ¥334.9 mil millones de yenes entre julio y septiembre de 2023, ambos superando las expectativas de los analistas.

Si bien Nintendo aún espera vender 15 millones de consolas para finales del año fiscal, sus expectativas de las ventas de software han aumentado por cinco millones de unidades, para un total de 185 millones. En temas relacionados, Nintendo aún planea darle soporte al Switch. De igual forma, estos son los actores para la película de The Legend of Zelda, de acuerdo con la inteligencia artificial.

Nota del Editor:

Como era de esperarse, el mercado reaccionó positivamente al anuncio de la película de The Legend of Zelda. Sin embargo, será interesante ver si Nintendo es capaz de mantener este alto nivel de acciones en los próximos días. El mercado es volátil, y sin anuncios constantes, el valor de una compañía puede caer.

Vía: VGC