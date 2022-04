La versión next-gen de The Witcher 3 se vuelve a retrasar

Originalmente pensada para debutar en 2021, la versión next-gen de The Witcher 3: Wild Hunt se retrasó hasta el segundo cuatrimestre de este año. Tristemente, los fanáticos de esta saga tendremos que esperar un poco más ya que CD Projekt Red anunció que este título se ha retrasado nuevamente debido a un cambio en su desarrollo, y ahora no sabemos cuándo es que estará llegando a nuestras manos.

La noticia fue confirmada vía Twitter, en donde sus desarrolladores explicaron lo siguiente:

We have decided to have our in-house development team conduct the remaining work on the next-gen version of The Witcher 3: Wild Hunt. We are currently evaluating the scope of work to be done and thus have to postpone Q2 release until further notice. 1/2

— The Witcher (@witchergame) April 13, 2022