Desde el año pasado nos enteramos que un nuevo Mass Effect ya está en desarrollo dentro de BioWare, pero lo cierto es que casi no hemos tenido ningún tipo de novedad al respecto. Más allá de unos cuantos teasers, sus desarrolladores han sido muy reservados con este futuro título, pero eso podría cambiar dentro de poco ahora que ya se encuentra en etapas tempranas de desarrollo.

Mediante una nueva publicación en su blog oficial, BioWare mencionó que el nuevo Mass Effect ya dejó atrás su etapa de pre-producción, y ahora ya entró oficialmente en su etapa de desarrollo, aunque evidentemente, sigue encontrándose en sus primeros pasos. De hecho, el estudio menciona que todavía faltará un rato más para que puedan compartirnos más detalles oficiales.

Ahora que el juego ya dejó atrás su etapa de pre-producción, es mucho más probable que vayamos a estar teniendo más novedades de forma más constante. Anteriormente, era difícil que BioWare nos fuera a mostrar algo ya que seguramente no tenían mucho por revelar, pero con suerte, ahora que ya está en desarrollo vamos a ver más actualizaciones sobre su progreso, y eventualmente, gameplay.

Nota del editor: La verdad es que no me gusta mucho cuando estos juegos son revelados con tanta anticipación, pues significa que deberemos esperar un buen rato más para tener nuevos detalles oficiales. Lo mismo va a pasar con el nuevo The Witcher, aunque creo que BioWare va más avanzado con este nuevo Mass Effect.

Via: BioWare