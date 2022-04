Ya hay guionista para la película de Ghost of Tsushima

Tras el éxito de la película de Uncharted, PlayStation Productions no piensa dejar de lado todas sus futuras producciones y además de estar trabajando en la serie de The Last of Us, también recordemos que una adaptación de Ghost of Tsushima para la pantalla grande también está en desarrollo. Ahora ya sabemos quién se encargará de trabajar en su guion, y parece ser la opción ideal.

De acuerdo con información de Deadline, será Takashi Doscher el guionista para la película de Ghost of Tsushima. Anteriormente, Doscher también trabajó en los guiones de Only y Still, en donde también se desempeñó como director. Aparentemente, Doscher es un gran fanático de los juegos single-player, y la más reciente obra de Sucker Punch es uno de sus juegos favoritos de todos los tiempos.

En la parte de dirección tenemos a Chad Stahelsky, conocido principalmente por haber dirigido las películas de John Wick. Por ahora no se han revelado detalles adicionales sobre el elenco ni nada por el estilo, así que tendremos que esperar un rato más para conocer toda esta información.

Nota del editor: Poco a poco la película va tomando forma, pero me sigue preocupando que los estudios de Hollywood estén tan obsesionados con realizar estas adaptaciones de videojuegos. Digo, tiene mucho más sentido en el caso de PlayStation, pero creo que sí preferiría que dejarán de hacerlas.

