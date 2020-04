La versión next-gen de Cyberpunk 2077 no estará disponible día uno

A pesar de que Cyberpunk 2077 aún no llega a PlayStation 4 y Xbox One, CD Projekt Red ya ha confirmado que una versión mejorada de este título llegará a la siguiente generación de consolas. Sin embargo, los fans no recibirán esta edición en PlayStation 5 y Xbox Series X el día uno.

En una entrevista con VGC, Michal Nowakowski, CD Projekt SVP de desarrollo empresarial, mencionó que una actualización de Cyberpunk 2077 para consolas de siguiente generación tardará un tiempo en estar disponible.

“En términos de la consola de Microsoft, como dije, hemos confirmado oficialmente tanto la actualización como la versión completa de próxima generación, lo que significa que podrás jugar desde el primer momento en la próxima generación. Sin embargo, cuando se trata de una versión adecuada y completa de próxima generación, eso vendrá más tarde, no hemos anunciado cuándo y no tengo una nuevo comentario aquí sobre eso”.

Mas tarde, un representante de CD Projekt Red mencionó que la “versión completa de próxima generación” a la que Nowakowski se refirió es la actualización de Xbox Series X previamente anunciada.

Nowakowski también reiteró que Sony no ha mencionado si PS5 admitirá juegos de PS4 mejorados, como Microsoft ya tiene planeado para Xbox Series X y Xbox One, por lo que no hay una confirmación oficial sobre si podrás jugar con versión mejorada de Cyberpunk 2077 en PS5.

“No hay ningún anuncio oficial de PlayStation, por lo que realmente no podemos confirmar ni negar nada. Es PlayStation la que primero debe abordar estos problemas y luego nos complace hacer un comentario, pero no podemos adelantarnos”.

Cyberpunk 2077 estará disponible en PlayStation 4, Xbox One, PC y Google Stadia el próximo 17 de setiembre. En temas relacionados, Cyberpunk 2077 tendrá al menos dos expansiones. De igual forma, el juego ya ha sido clasificado en gran parte de mundo.

Vía: VGC