Cyberpunk 2077 ya ha sido clasificado en gran parte del mundo

Cada día que pasa, es un día más cerca a la llegada de Cyberpunk 2077. A pesar de que varios juegos han sido retrasados a causa del coronavirus, CD Projekt Red asegura que su siguiente título saldrá a la venta el próximo 17 de septiembre 2020. El día de hoy, Adam Badowski, director de este estudio, ha revelado que el tan esperado juego ya ha sido clasificado en la mayor parte del mundo.

El pasado 10 de marzo, CD Projekt Red le envió a las compañías de clasificación, como PEGI y la ESRB, Cyberpunk 2077. El día de hoy, Badowski ha revelado que la mayoría de estas organizaciones a lo largo del mundo, ya le han otorgado una clasificado el juego.

Very happy to share some progress on this — Cyberpunk 2077 has already been rated by the vast majority of rating boards around the world. https://t.co/gwUXYOXpyb

— Adam Badowski (@AdamBadowski) April 9, 2020