Cyberpunk 2077 tendrá al menos dos expansiones, confirma CDPR

Sabemos que CD Projekt RED tiene planes de lanzar contenido post-lanzamiento para Cyberpunk 2077. Anteriormente, sus desarrolladores dijeron que el juego seguirá un camino similar a The Witcher 3: Wild Hunt, que recibió dos fantásticas y enormes expansiones en un lapso de 13 meses después de su lanzamiento en 2015.

Ahora, tenemos un poco más de información sobre el esquema de CDPR. En una reciente sesión de preguntas y respuestas con sus accionistas, el equipo confirmó que Cyberpunk 2077 tendrá “al menos” dos expansiones, las cuales serán reveladas poco antes de su debut en septiembre de este año. Y sí, la compañía está segura de que lograrán cumplir en tiempo y forma con su fecha de lanzamiento.

Con todo esto en mente, es muy probable que conozcamos más sobre los planes para el DLC de Cyberpunk 2077 en los próximos meses. Debido al éxito que tuvieron Hearts of Stone y Blood and Wine, no podemos esperar por conocer lo que CDPR está cocinando.

Fuente: VGC