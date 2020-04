El siguiente DLC para One Punch Man: A Hero Nobody Knows será Lightning Max

A pesar de que One Punch Man: A Hero Nobody Knows no fue el gran juego que muchos esperaban, Bandai Namco seguirá apoyando a este juego con contenido adicional como parte del season pass. De acuerdo con la revista Shonen Jump, Lightning Max se unirá como el segundo personaje DLC.

Lightning Max se unirá en el Character Pack Número 2 esta primavera por ¥600 yenes. Este DLC vendrá con un escenario adicional, partes de avatar y ataques especiales. El primer personaje adicional lanzado es Suiryu el cual está disponible el día de hoy, 9 de abril de 2020.

One Punch Man: A Hero Nobody Knows está actualmente disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC, y aquí puedes checar nuestra reseña. De igual forma, conoce más sobre Suiryu y disfruta de su tráiler aquí.

Vía: Siliconera