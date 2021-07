La versión física de Monster Hunter Stories 2 no requiere una instalación para jugar

Después de múltiples meses de espera, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin por fin llegará al Nintendo Switch y PC el día de mañana, 9 de julio. De esta forma, Capcom ha compartido una serie de aclaraciones respecto a la instalación, parches y peso de este título.

Hablando específicamente de la versión de Nintendo Switch, Capcom ha revelado que la edición física de Monster Hunter Stories 2 no requiere de algún tipo de descarga o instalación para empezar a jugar. Esta aclaración surge después de varios rumores en donde se mencionaba que este título iba a requerir una descarga, esto sin importar si tuvieras una copia física. Sin embargo, sí estará disponible un parche de día uno, el cual requiere de 0.5 GB de memoria libre.

⚠️ Important info on #MHStories2 for #NintendoSwitch:

▶️ The physical version does NOT require any downloads or installation to start playing.

▶️ The digital version requires 13.5GB of free space.

▶️ A Day-1 Patch requires 0.5GB of free space.

Apologies for any confusion.

— Monster Hunter (@monsterhunter) July 8, 2021