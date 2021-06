Contenido de Monster Hunter Stories 2 llegará Super Smash Bros. Ultimate

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin llegará a Nintendo Switch el próximo 9 de julio. Además de la aventura que Capcom nos presentará en un par de días, este título nos dará acceso a un par de agregados en Super Smash Bros. Ultimate.

Recientemente, Nintendo anunció que al tener una copia de Monster Hunter Stories 2 en tu Switch, podrás obtener un spirit especial del protagonista y Razewing Ratha. Esta pieza de colección no se podrá obtener de otra forma, al menos no por lo pronto. En un par de meses seguramente este contenido adicional estará disponible para todos los usuarios. Sin embargo, por el momento solo habrá una forma de conseguir este spirit.

Esta no es la primera vez que algo así sucede, ya que con Pokémon Let’s Go Pikachu/Eevee vimos algo similar. De igual forma, Super Smash Bros. Ultimate no será el único juego que tendrá contenido especial de Monster Hunter Stories 2, ya que en Monster Hunter Rise recibirás una armadura que solo se podrá obtener con una copia del nuevo título.

Vía: Nintendo Everything