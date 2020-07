La versión definitiva de Dragon Quest XI llegará a PS4 este año

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age, que es una versión expandida y mejorada de Dragon Quest XI, finalmente llegará al PlayStation 4 a finales de este año. Esta edición definitiva debutó originalmente en el Nintendo Switch en septiembre de 2019, y ahora también llegará a la plataforma de Sony, así como en la de Microsoft.

El único problema es que no sabemos si los usuarios que ya tienen el juego tendrán que comprarlo nuevamente. Con suerte, todo el nuevo contenido y mejoras llegarán de manera gratuita como una actualización, pero repito, todavía no tenemos confirmación de eso.

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age llegará a PS4 y Xbox One el próximo 4 de diciembre de 2020.

Fuente: Xbox Games Showcase