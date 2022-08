Otoño será una gran temporada para el anime. Además de animes como la sexta temporada de My Hero Academia y Chainsaw Man, recientemente se confirmó que la tercera temporada de Welcome to Demon School, Iruma-kun también estará disponible en este periodo, y ya sabemos exactamente cuándo es que esto sucederá.

Por medio de un nuevo comunicado en las redes sociales oficiales del anime, se confirmó que la tercera temporada de Welcome to Demon School, Iruma-kun comenzará a transmitirse en Japón a partir del próximo 8 de octubre. Junto a esto, se liberó un póster que nos da un mejor vistazo a los personajes de la serie. Esta es su descripción:

“Suzuki Iruma, humano, 14 años, un día es llevado en contra de su voluntad al mundo de los demonios. Para empeorar su situación, su cariñoso dueño y autoproclamado ‘abuelo’ es el demonio presidente de su nueva escuela. Para sobrevivir, Iruma debe lidiar con un estudiante altivo que lo desafía a un duelo, una chica con problemas de adaptación y muchos otros seres aterradores. ¿Puede este último pacifista esquivar las hondas y las flechas que se lanzan en su dirección? Mientras lucha frenéticamente, la bondad innata de Iruma comienza a ganarse a los enemigos”.

La segunda temporada terminó de una forma inesperada, ya que la clase de Iruma necesita alcanzar rápidamente un rango más alto antes de perder su posición en el mejor salón de clases de la escuela en general. Te recordamos que las primeras dos temporadas de Welcome to Demon School, Iruma-kun ya están disponibles en Crunchyroll, y la tercera también llegará a esta plataforma.

Recuerda, la tercera temporada de Welcome to Demon School, Iruma-kun comenzará el próximo 8 de octubre de 2022. Hablando de anime, así reaccionaron los fans a la sexta temporada de My Hero Academia. De igual forma, el autor de Hunter x Hunter habla sobre su salud.

