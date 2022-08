Ha llegado el momento que muchos esperan con ansias cada dos semanas. Así es, es hora de conocer todas las novedades que estarán disponibles en Xbox Game Pass a partir del día de hoy. En esta ocasión, tenemos una selección bastante interesante, con Immortal Fenyx Rising a la cabeza.

A partir del día de hoy, los usuarios de este servicio podrán disfrutar de una selección que incluye algunas experiencias independientes, así como un gran título por parte de Ubisoft. Esta es la lista completa:

–Coffee Talk (Nube, Consola y PC) – Disponible hoy

–Midnight Fight Express (Nube, Consola y PC) – 23 de agosto

–Exapunks (PC) – 25 de agosto

–Opus: Echo of Starsong – Full Bloom Edition (Consola y PC) – 25 de agosto

–Commandos 3 – HD Remaster (Nube, Consola y PC) – 30 de agosto

–Immortality (Nube, PC, Xbox Series X|S) – 30 de agosto

–Immortals Fenyx Rising (Nube, Consola y PC) – 30 de agosto

–Tinykin (Consola y PC) – 30 de agosto

De esta lista, Immortal Fenyx Rising es el título que llama mucho la atención. En su momento, este juego fue señalado como el Breath of the Wild de Ubisoft, pero con un toque griego, y vale mucho la pena. Junto a esto, Immortality, el nuevo juego del creador de Her Story, también es algo que los fans de este tipo de experiencias no se pueden perder.

En temas relacionados, se dan malas noticias sobre Xbox Game Pass. De igual forma, este servicio tendría 100 millones de suscriptores al integrar juegos de Activision Blizzard.

Nota del Editor:

Sin duda alguna, una selección bastante fuerte que no solo ofrece algunas experiencias que valen mucho la pena, como Immortals Fenyx Rising, sino que también cuenta con una selección de estrenos que todos los usuarios del servicio no se pueden perder. Un gran mes para la plataforma.

Vía: Xbox