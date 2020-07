La tecnología Smart Delivery de Xbox será apoyada por más estudios

Si has comprado videojuegos durante toda tu vida, sabrás que la transición hacia una nueva consola no es un proceso nada barato. No solo basta con comprar el hardware, sino que también debemos adquirir juegos y a veces hasta accesorios. Por suerte, la tecnología Smart Delivery de Microsoft permitirá que no sea necesario comprar un mismo juego dos veces, es decir, una versión de Xbox One y otra de Xbox Series X.

Smart Delivery te dará la mejor versión posible de un juego para la consola en que lo juegues. Por ejemplo, Destiny 2 tiene compatibilidad con esta tecnología, por lo que si tienes la versión de Xbox One y después lo juegas en Series X, entonces automáticamente estarás obteniendo la versión next-gen. Hasta el momento, se ha confirmado que Gears 5, Halo Infinite, y el previamente mencionado Destiny 2, tendrán soporte para el Smart Delivery.

Por supuesto, el catálogo de juegos compatibles con Smart Delivery irá creciendo mucho más, y no estarán limitados únicamente a juegos first-party. Assassin’s Creed Valhalla, Cyberpunk 2077 y Marvel’s Avengers son algunos de los títulos third-party de Xbox que también funcionarán con esta tecnología y, de acuerdo con Microsoft, hay más estudios que dentro de pronto se unirán a esta iniciativa.

Fuente: Comunicado oficial de Microsoft