La siguiente gran expansión de Borderlands 3 ya tiene fecha de lanzamiento

Borderlands 3 le ofrece a los jugadores cientos de horas de entretenimiento. Sin embargo, si ya estás cansado de todo lo que ofrece el juego hasta ahora, entonces prepárate, debido a que la siguiente gran expansión de este looter shooter ya tiene fecha de lanzamiento.

Durante PAX East, Gearbox reveló Guns, Love, and Tentacles: The Marriage of Wainwright and Hammerlock, la segunda expansión de Borderlands 3 posterior al lanzamiento, la cual estará disponible el próximo 26 de marzo 2020. Este contenido girará en torno a la boda de Wainwright Jakobs y Sir Alistair Hammerlock, nupcias que fueron insinuadas durante los créditos del juego principal.

Randy Pitchford, CEO de Gearbox, también compartió algunos pequeños detalles sobre la tercera y cuarta expansión. El arte conceptual del DLC tres muestra que tendrá un vago tema de vaqueros, y Pitchford mencionó explícitamente el icónico spaghetti western A Fistful of Dollars como inspiración durante su presentación. El DLC cuatro se encuentra actualmente en las primeras etapas de desarrollo, pero Pitchford dijo que el plan tentativo es que los jugadores “experimenten lo que es estar dentro de la cabeza del psicópata más salvaje”.

Por lo mientras, los fanáticos de Borderlands 3 pueden esperar una variedad de contenido durante la primavera, que va desde una revisión del sistema Mayhem hasta actualizaciones gratuitas de contenido con nuevos jefes y botines. Tendremos más detalles del DLC tres y cuatro a medida que nos acercamos a sus fechas de lanzamiento en abril y mayo.

