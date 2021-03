La serie live action de Cowboy Bebop ha finalizado su rodaje

Después de varios meses en silencio, por fin tenemos nueva información sobre la serie live action de Cowboy Bebop para Netflix. Por medio de su cuenta de Instagram, la actriz Danielle Pineda, encargada de darle vida a Faye Valentine en esta adaptación, ha revelado que la primera temporada por fin ha terminado sus grabaciones.

Sin duda alguna, esta es una gran noticia para los fans de este anime. Aunque por el momento se desconoce la fecha de estreno para la primera temporada de la adaptación, o siquiera cómo lucen los personajes, todas estas dudas podrían ser aclaradas en las próximas semanas. Esto fue lo que comentó Pineda al respecto:

“Vuelvo al aire para decir … La temporada 1 de COWBOY BEBOP finalmente ha terminado. Voy a sumergirme de nuevo, pero volveré después de estos mensajes”.

Aunque por el momento no hay información oficial, el hecho de que las grabaciones estén finalizadas, podría significar que una serie de noticias referentes al show salgan a la luz en un futuro no muy lejano. Sin embargo, considerando que la industria cinematográfica aún no se recupera de la pandemia, es probable que aún pase algo de tiempo antes de tener más información oficial sobre esta serie.

En temas relacionados, el anime de Jojo’s Bizarre Adventure llegará a Netflix México. De igual forma, se ha revelado de qué tratará el primer episodio de la quinta temporada de My Hero Academia.

Vía: Danielle Pineda