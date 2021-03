¡Undertale por fin llegará a consolas de Xbox y Game Pass… el día de mañana!

En 2015 llegó Undertale a PC. Desde entonces, este RPG que rompe con algunas de las convenciones del género ha pisado el territorio del Nintendo Switch y PS4. Ahora, después de más de cinco años de espera, los jugadores de Xbox One y Xbox Series X|S por fin podrán disfrutar de este título… mañana.

Así es, el 16 de marzo, es decir, el día de mañana, Undertale llegará a Xbox One y Xbox Series X|S por medio de Game Pass. Junto a esto, se ha confirmado que esta versión del juego tendrá contenido exclusivo que no se puede encontrar en PC, Switch o PS4.

Sin embargo, esto significa que, pese a que el juego está disponible en la Microsoft Store de PC, esta versión de Undertale no es compatible con Xbox Play Anywhere y no hay cross-progression entre las diferentes plataformas. De igual forma, como sucedió con Switch y PS4, FanGamer ya está trabajando en una versión física del juego para Xbox.

Undertale es un RPG en donde el jugador tiene la opción de perdonar a sus enemigos y no matarlos. Actualmente, Toby Fox, el desarrollador de este título, ya está trabajando en una secuela, conocida como Deltarune, la cual aún no tiene fecha de lanzamiento.

Vía: Xbox