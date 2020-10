La serie de The Falcon and The Winter Soldier retoma filmaciones

No solo las películas tuvieron que parar su producción por la pandemia de COVID-19, también hubo muchas series que detuvieron sus actividades por esta incipiente enfermedad, entre ellas se encuentra The Falcon and The Winter Soldier, programa que seguirá el camino de Sam Wilson como un Capitán América no aceptado por la gente.

Mediante la cuenta de Twitter de @GaFollowers, descubrimos que esta serie ha vuelto a grabar lo que le faltaba de material para completar su primera temporada. Podemos apreciar un video de una escena de acción que involucra a U.S Agent, interpretado por Wyatt Russell.

“Filmaciones de Facon & Winter Soldier reanudaron el día de hoy en Atlantic Station.”

Filming from Falcon & Winter Solider resumed today at Atlantic Station. pic.twitter.com/NJzDXF9CWE — Everything Georgia (@GAFollowers) September 11, 2020

Existen muchos rumores sobre si esta serie llegaría a Disney + en los meses que quedan del año, pero recientemente se confirmó que, junto a muchos otros proyectos, The Falcon and The Winter Soldier también se habría retrasado hasta 2021.

Fuente: Everything Georgia