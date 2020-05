La secuela de Breath of the Wild podría salir hasta el 2021

Breath of the Wild 2 es uno de los juegos más esperados por todos los usuarios de un Nintendo Switch. El original Breath of the Wild se ha convertido en uno de los títulos más exitosos en la consola híbrida, así que cuando una secuela fue anunciada en el E3 2019, sólo una pregunta fue valida: ¿cuándo llegará a nuestras manos? Sin embargo, parece que tendremos que esperar, por lo menos, un año más para experimentar Breath of the Wild 2.

En el reciente reporte financiero de Nintendo del 2020, la compañía habló sobre los proyectos anunciados que tienen en puerta para el año fiscal 2021, el cual termina el 31 de marzo 2021. La lista incluye Xenoblade Definitive Edition, Sekai no Asobi Taizen 51, Famicom Tantei Club y contenido DLC para Animal Crossing, Pokemon Sword and Shield y Super Smash Bros. Ultimate. Sin embargo, no se menciona la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Debido a que la revelación de Breath of the Wild 2 fue el año pasado, cae en la categoría de juegos anunciados, y al no aparecer en esta lista, parece señalar que podríamos ver la tan esperada secuela en nuestro Nintendo Switch, hasta la primavera del siguiente año, como mínimo.

Durante este informe, también se reveló que Animal Crossing: New Horizons ha superado las 13.41 millones de unidades vendidas. De igual forma, aquí puedes ver cómo se vería Breath of the Wild como un juego de Game Boy Color.

Vía: DualShockers