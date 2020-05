Toda la música de Half Life ya está disponible en Spotify

La música es uno de los elementos más importantes de un videojuego. Muchas compañías están conscientes de esto, así que han decidido hacer cada vez más accesibles gran parte del catálogo musical que poseen por medio de Steam, Apple Music y Spotify. Recientemente, Valve se ha sumado a este grupo, y ya puedes disfrutar de la música de la serie de Half-Life en tu plataforma preferida.

De esta forma, ya puedes acceder a Spotify o Apple Music y gozar de la música del original de Half-Life, Half-Life 2, Half-Life 2 Episode 1, Half-Life 2 Episode 2 y el primer capítulo Half-Life: Alyx. Valve ha mencionado que irán actualizado su perfil para agregar más música conforme pase el tiempo.

The Half-Life: Alyx Soundtrack. Now available to purchase from Steam, or stream from Spotify and Apple Music. https://t.co/RH6ZncXYUq pic.twitter.com/6MerXv0xzu

— Valve (@valvesoftware) May 5, 2020