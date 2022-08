La primera película de Avatar será relanzada

La nueva película de Avatar verá su estreno en el próximo mes de diciembre, esto después de más de 10 años que se estrenó la primera en su versión estándar así como la 3D unos meses más tarde. Y ahora, para las generaciones que no tuvieron la oportunidad de verla en su momento, se ha decidido hacer una remasterización del trabajo de origen para el cine.

Será el próximo 23 de septiembre cuando las nuevas generaciones le de un vistazo a esta cinta, misma que no solo será retransmitida tal cual se lanzó originalmente, sino que será implementado el 4K y las tecnologías actuales. Incluso su director, James Cameron, mencionó que habrá algunos detalles que se van a manejar de cero, todo para tener una idea de lo que se ofrecerá en la secuela.

Aquí su tráiler oficial:

Además de todo esto, el propio James Cameron reveló un nuevo póster para los fanáticos:

We remastered the movie and decided it deserved a new poster…. pic.twitter.com/T2bXc2EiGa — James Cameron (@JimCameron) August 23, 2022

Remasterizamos la película y decidimos que merecía un nuevo póster….

En cuanto a la segunda película, Avatar: The Way of Water, llegará a los cines el 15 de diciembre.

Vía: IGN