La petición por Days Gone 2 ya casi alcanza las 70 mil firmas

Hace un par de semanas surgió un reporte donde se mencionaba que la secuela de Days Gone había sido cancelada por Sony, y como consecuencia, un fan decidió crear una petición en Change.org para reunir firmas y captar la atención de la compañía nipona. Ahora, esta petición ya cuenta con casi 70 mil firmas.

Kanhai Raval, el creador de esta campaña, asegura que “hay millones de personas” que quieren jugar Days Gone 2, y cree que con la suficiente cantidad de firmas, Sony se animará a aprobar su secuela.

Tristemente, este tipo de peticiones no suelen llevar a ningún lado, y siendo honestos, es sumamente difícil que Sony vaya a hacerles caso. Incluso es probable que ni siquiera sepan sobre dicha campaña. Así que lamentamos tener que decirlo, pero parece que ya no habrá un futuro para Days Gone. Al menos no en PlayStation.

Fuente: Change.org