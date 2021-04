Ejecutivos de CDPR se rieron al ser cuestionados sobre las ventas de Cyberpunk 2077 en Stadia

El día de hoy, CD Projekt RED llevó a cabo una junta financiera donde se dieron muchos detalles interesantes sobre Cyberpunk 2077, como sus ventas durante el año pasado y la cantidad de copias que fueron reembolsadas en su lanzamiento. Además de eso, los ejecutivos de la compañía polaca echaron las carcajadas cuando se les cuestionó sobre las ventas del juego en Google Stadia.

Matt Kim, editor para IGN, publicó en Twitter lo siguiente:

“What was the Stadia share of sales?” question for Cyberpunk 2077 met with a laugh by CDPR execs.

— Matt Kim 김태민 (@LawofTD) April 22, 2021