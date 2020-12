Google aprovecha la polémica de Cyberpunk 2077 para promocionar Stadia

Como seguramente ya sabes, Cyberpunk 2077 no corre nada bien en PlayStation 4 y Xbox One. La polémica escaló tanto, que CD Projekt Red tuvo que salir a pedir disculpas y ofrecer reembolsos. Ante esta crisis, Google vio algo de oportunidad y aprovecharon para promocionar su servicio de suscripción, Stadia, donde sorpresivamente, Cyberpunk corre bastante bien.

Vía Twitter, la cuenta oficial de Stadia publicó un mensaje dirigido específicamente a los jugadores de PC para que prueben Cyberpunk 2077 en Stadia:

You don’t need to buy a PC from 2077 to run Cyberpunk 2077. Play it on Stadia and get the best experience on your current favorite devices. https://t.co/G7CJQqmWdU pic.twitter.com/NKzgIZiUmc

— Stadia (@GoogleStadia) December 13, 2020