Sorpresivamente, The Callisto Protocol se desarrolla en el mismo universo de PUBG

Durante The Game Awards 2020, Striking Distance, el estudio de Glen Schofield, creador de Dead Space, reveló The Callisto Protocol, su siguiente juego de horror, el cual, sorpresivamente, se desarrolla en el mismo universo de PUBG.

En una entrevista con IGN, Striking Distance confirmó que The Callisto Protocol está conectado con PUBG. Sin embargo, por el momento se desconocen los detalles de esta relación. Considerando que la obra de Schofield se desarrolla en el año 2320 en una de las lunas de Júpiter, y cuenta con un elemento de horror muy parecido al de Dead Space, la relación entre las dos obras parece que será algo complicado de explicar, al menos por el momento.

Considerando que The Callisto Protocol aún no tiene fecha de lanzamiento, es posible que PUBG se encargue de ofrecernos más detalles sobre los 300 años de diferencia entre los dos títulos. Puedes checar el primer tráiler de este juego aquí. De igual forma, puedes checar más anuncios de The Game Awards aquí.

Vía: IGN