La nueva expansión de The Sims 4 no llegará a Rusia

El próximo 17 de febrero estará disponible My Wedding Stories, la nueva expansión de The Sims 4 en todo el mundo. Bueno, en todo el mundo, menos Rusia. Por medio de un comunicado, los desarrolladores han confirmado que este contenido no estará disponible en este país, ya que iría en contra de las regulaciones de esta nación.

En un comunicado publicado recientemente, se dio a conocer que My Wedding Stories no estará disponible en Rusia, ya que viola leyes federales que prohíben el contenido relacionado con las relaciones entre personas del mismo sexo. En esta expansión, los jugadores tienen la posibilidad de experimentar diferentes bodas, entre ellas, la de Dom y Cam, una pareja homosexual. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Cuando nos propusimos crear ‘My Wedding Stories’, esta era la visión que teníamos para nuestra comunidad global: la alegría de encontrar el amor, celebrar ese amor y contar historias que tienen un significado a nivel personal. La capacidad de contar historias, cualquier historia, es el núcleo de lo que hacemos en Los Sims. Retener la historia de Cam y Dom significó comprometer los valores por los que vivimos. Estamos comprometidos con la libertad de ser quien eres, de amar a quien amas y de contar las historias que quieres contar. Entonces, ¿qué significa eso para ustedes, nuestros jugadores? Somos firmes en mantener ese compromiso destacando y celebrando historias como la de Dom y Cam, por lo que hemos tomado la decisión de renunciar al lanzamiento de ‘My Wedding Stories’, donde nuestra narración estaría sujeta a cambios debido a las leyes federales. Lamentablemente, esto significa que los miembros de la comunidad de Los Sims en Rusia no podrán comprar este paquete de juegos”.

De esta forma, el equipo de desarrollo tuvo la oportunidad de editar la boda de Dom y Cam para así publicar esta expansión en Rusia, pero al final decidieron no publicar My Wedding Stories en este país, ya que significaba eliminar contenido que deja en claro la importancia de la representación.

My Wedding Stories llegará a The Sims 4 el próximo 17 de febrero. En temas relacionados, así se vería una versión realista de The Sims.

Vía: EA