Comprar online hoy en día ya no es tan riesgoso como antes, puesto que existen diferentes filtros de seguridad que tanto los vendedores como los compradores deben aprobar antes de realizar cualquier tipo de transacción. De vez en cuando llega a suceder que las tiendas por internet se equivocan con el listado de precios, pero el reciente caso de MediaMarkt es algo verdaderamente extraordinario.

MediaMarkt es una tienda de electrónicos ubicada en Europa que recientemente sufrió de un catastrófico error. Sucede que consolas, videojuegos, controles, y demás accesorios de gaming se vendían por tan solo un céntimo de euro, y muchos usuarios incluso llegaron a comprar diferentes productos a este precio.

Como te decía anteriormente, hubo compradores que sí adquirieron varios productos a este precio, aunque de momento no sabemos si MediaMarkt respetará las transacciones. Tampoco se han pronunciado al respecto, pero es fácil asumir que probablemente estarán cancelando todas las compras que se realizaron como consecuencia de este error. Al momento de redacción esto ya fue solucionado, pero de nuevo, la plataforma online no se ha pronunciado al respecto.

Nota del editor: Hemos visto que aquí en México también han sucedido este tipo de cosas, incluso en tiendas físicas donde una coma o punto mal puesto en el precio provoca que artículos de miles de pesos se vendan en mucho menos de eso. No sé cómo funcionen las cosas en Europa, pero no me gustaría estar en los zapatos de MediaMarkt actualmente.

Via: Genbeta