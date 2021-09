¡La música de Naruto llega a Spotify!

La música es uno de los elementos más importantes de Naruto. Desde los opening que introdujeron a toda una generación al rock en japonés, hasta las composiciones originales que ahora son un sinónimo de los ninjas. De esta forma, todos los fans de este anime deben estar contentos al saber que en solo unos días los soundtracks de Naruto y Boruto llegarán a Spotify.

Recientemente se dio a conocer que Milan Records, quienes tiene los derechos de las bandas sonoras de Naruto, Naruto: Shippuden y Boruto: Naruto Next Generations, llevarán 19 discos con música de estos animes a Spotify y otras plataformas de streaming el próximo 24 de septiembre. Esto es lo que podemos esperar:

-Naruto Original Soundtrack

-Naruto Original Soundtrack 2

-Naruto Original Soundtrack 3

-Naruto the Movie: Ninja Clash in the Land of Snow Original Soundtrack

-Naruto the Movie: Legend of the Stone of Gelel Original Soundtrack

-Naruto the Movie: Guardians of the Crescent Moon Kingdom Original Soundtrack

-Naruto Shippuden Original Soundtrack

-Naruto Shippuden Original Soundtrack 2

-Naruto Shippuden Original Soundtrack 3

-Naruto Shippuden: The Movie Original Soundtrack

-Naruto Shippuden: The Movie – Bonds Original Soundtrack

-Naruto Shippuden: The Movie – The Will of Fire Original Soundtrack

-Naruto Shippuden: The Movie – The Lost Tower Original Soundtrack

-Naruto Shippuden: The Movie – Blood Prison Original Soundtrack

-Naruto Shippuden: The Movie – Road to Ninja Original Soundtrack

-The Last: Naruto the Movie Original Soundtrack

-Boruto: Naruto the Movie Original Soundtrack

-Boruto: Naruto the Movie Original Soundtrack 1

-Boruto: Naruto the Movie Original Soundtrack 2

Aunque algunas de estas canciones ya están en Spotify, ya sea que los artistas subieron sus trabajos, esta será la primera vez que todos los discos de este anime llegarán de forma legal a todos aquellos que deseen escuchar Hero’s Come Back! o Blue Bird en cualquier momento.

Vía: Lifeboxset