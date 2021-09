Llegan nuevas ofertas en juegos japoneses a la PS Store

Una vez más, la PlayStation Store se ha llenado de ofertas y en esta ocasión se enfoca en juegos desarrollados en Japón. Ya puedes disfrutar de este nuevo lote de descuentos en la PS Store de Estados Unidos y México, y para que no tengas que perder el tiempo buscando los mejores títulos con los mejores precios, aquí los hemos recopilado tanto de PlayStation 5 como de PlayStation 4.

PS5

– Final Fantasy VII Remake Intergrade | $49.69 USD

– Yakuza: Like a Dragon | $35.99 USD

– Scarlet Nexus | $35.99 USD

– Atelier Ryza 2: Lost Legends & The Secret Fairy | $41.99 USD

– Balan Wonderworld | $19.99 USD

PS4

– NEO: The World Ends With You | $41.99 USD

– Ninja Gaiden: Master Collection | $29.99 USD

– NieR Replicant | $38.99 USD

– SMT III: Nocturne HD Remaster | $45.49 USD

– Earth Defense Force: World Brothers | $35.99 USD

– 13 Sentinels: Aegis Rim | $23.99 USD

– Final Fantasy Crystal Chronicles: Remastered Edition | $11.99 USD

– Persona 5 Royal | $23.99 USD

– 428: Shibuya Scramble | $7.49 USD

– Ni no Kuni II: Revenant Kingdom | $8.99 USD

Todas estas ofertas estarán disponibles hasta el 6 de octubre, así que tienes poco más de dos semanas para aprovecharlas.

Via: PlayStation Prices