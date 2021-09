Hace unos cuantos años, Digital Eclipse lanzó Disney Classic Games: Aladdin and The Lion King. Ahora, parece que esta colección estará siendo relanzada el próximo 12 de noviembre, excepto que en esta ocasión añade los juegos de The Jungle Book y la versión de SNES de Aladdin al paquete.

De acuerdo con el sitio web del publisher francés, Just For Games, esta nueva colección estará haciendo su debut en noviembre, la cual incluye los dos títulos previamente mencionados.

“Ahora puedes jugar TODAS las críticamente aclamadas versiones de 16-bit de Aladdin así como varios juegos clásicos basados en The Jungle Book. Estos nuevos y muy solicitados juegos completan esta colección, convirtiéndola así en la única forma de descubrir todas las versiones de 16-bit de Aladdin y The Jungle Book en consolas.”

Estos son los juegos que se incluyen exactamente en la colección:

– Disney’s Aladdin: SNES, Game Boy, Game Boy Color, Sega MegaDrive

– Disney’s Aladdin – Edición Definitiva: Sega Mega Drive

– Disney’s Aladdin – Versión demostrativa: Sega Mega Drive

– Disney’s Aladdin – Versión Japonesa: Sega Mega Drive

– Disney The Lion King – SNES, Game Boy, Game Boy Color, Sega MegaDrive

– Disney The Lion King – Versión japonesa: Sega Mega Drive

– Disney The Jungle Book – SNES, Game Boy, Sega Mega Drive

Por el momento no sabemos si los propietarios actuales de la versión original de la Disney Classic Games Collection podrán hacer la mejora sin costo alguno, o si se verán obligados a tener que pagar por todo otra vez. Queremos creer que ya no falta mucho para que obtengamos más detalles al respecto, así como un tráiler o algo similar.

Via: Just for Games