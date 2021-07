La Microsoft Store ahora tiene su propia categoría para juegos creados en América Latina

La industria de los videojuegos ha ido creciendo bastante en los últimos años, y como resultado, tenemos una enorme variación de desarrolladores en todas partes del mundo. Para darle mayor visibilidad a algunos de estos creadores, la Microsoft Store ahora está destacando ‘Juegos Creados en América Latina’ en una colección especial.

De acuerdo con Daniel Martins, que trabaja en el equipo de marketing en Xbox, la colección ‘Juegos Creados en América Latina‘ permanecerá de forma definitiva en la tienda digital y también estará disponible para que usuarios en todas partes del mundo puedan verla.

I`m thrilled to share a new thematic collection on the @MicrosoftStore on your @Xbox:

Games Made in Latin America!

This collection features many talented studios and @ID_Xbox devs from Brasil, Mexico, and others.

You can find it on https://t.co/EoUJDKjN5b or on your Xbox. pic.twitter.com/DmGfJa1ozD

— Daniel Martins 🇧🇷🇺🇸 🎮💚 (@danimartms) July 9, 2021