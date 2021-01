La ley antipiratería de Japón ha llegado a occidente, y los fans están preocupados

Como sabrán, en Japón las leyes de copyright son un poco más estrictas. De esta forma, a finales de la semana pasada se reportó que Shueisha, encargados de publicar mangas como Naruto, Dragon Ball, My Hero Academia y muchos más, han comenzado a bloquear y eliminar cuentas de Twitter y sitio piratas de internet, esto con el objetivo de proteger sus propiedades, aunque la ley entró en vigor el pasado 1 de enero.

El problema que varias personas han señalado, es que no solo estamos viendo el cierre de sitios no oficiales, sino de cuentas de fans y artistas. Aunque compartir capítulos de mangas por completo es visto una infracción a la ley, el subir un panel o un meme no tendría que ser problema.

De acuerdo con On Takahashi, quien se encarga de publicar mangas traducidos al inglés, las restricciones de la Digital Millenium Copyright Act (abreviado como DMCA), no están a cargo de Shueisha directamente en occidente, sino que una compañía externa se encarga de esto, lo cual podría explicar la confusión que se generó a finales de la semana pasada.

P.S.

The current Shueisha takedowns and this copyright law are most likely unrelated.

From what I've seen, I'm assuming Shueisha has outsourced their DMCAs to a third-party enforcer that is most likely using a bot to identify art/keywords, hence the speed and randomness.

— On Takahashi (高橋温) (@OnTakahashi) January 8, 2021