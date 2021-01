Samurai, la banda de Cyberpunk 2077, no sabía sobre la participación de Keanu Reeves

Uno de los aspectos más interesantes de Cyberpunk 2077, es su música. Dentro del juego existe una banda, llamada Samurai, la cual tiene a Johnny Silverhand, interpretado por Keanu Reeves, como el vocalista principal. Sin embargo, la agrupación real que le da vida a su contraparte ficticia, conocidos como Refused, no tenía la menor idea de que la estrella de Hollywood saldría en el juego.

En una reciente entrevista con Inverse, el vocalista principal de Refused, Dennis Lyxzen, ha revelado que no tenía mucho conocimiento sobre el juego. De igual forma, el artista comentó que se enteró de la participación de Reeves en el juego durante “un evento de videojuegos”, refiriéndose al E3 de 2019. Esto fue lo que comentó:

“Cuando escribimos las canciones, no sabíamos que era Keanu interpretando a Johnny Silverhand. Todo fue súper secreto y no nos enteramos hasta que lo presentaron en algún evento de juegos y salió a ‘Chippin’ In ‘y yo dije: ¿Mierda, es él? ¡Eso es increíble!’

No soy un jugador. No sabía nada al respecto. Así que simplemente se lo pasé a mi gerencia y me dijeron: ‘¡Mierda, esto es grandioso!’ Resultó que tanto el director del juego [Adam Badowski] como todo el equipo eran grandes fanáticos. La idea original era que ellos crearían la música y luego que yo la cantaría. Luego preguntaron: ‘¿Crees que puedes hacer esto con Refused?’”.