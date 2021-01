CDPR desmiente supuesta “filtración” sobre contenido eliminado en Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 se ha visto envuelto en una serie de controversias desde su lanzamiento el pasado 10 de diciembre. Ahora, desde hace una semana, una supuesta “filtración” aseguraba que CD Projekt Red estaba planeando algo similar a No Man’s Sky y lanzar una actualización en junio la cual arreglaría por completo el juego, y se señalaba contenido que no llegó a incluirse en la versión final del título. Sin embargo, la compañía polaca ha desmentido por completo esta información, mencionando que “simplemente no es cierta”.

La información falsa fue publicada originalmente en los foros de GameFAQs po un supuesto trabajar anónimo de CD Projekt Red, y recientemente se compartió en Reddit. Además de la supuesta actualización de junio que arreglaría los problemas técnicos del título, se ha mencionado que originalmente varios cuartos del juego iban a tener materiales que los jugadores podían utilizar para mejorar su equipo. De igual forma, se llegó a comentar que el personaje de Keanu Reeves, Johnny Silverhand, originalmente iba a ser un NPC inspirado en el Solid Snake de David Hayter.

El post también menciona que gente del equipo de desarrollo fue despedida, pero seguían trabajando, ya que eran de confianza para los directivos. Se comenta que gran parte del código fue reescrito, y el juego, supuestamente, iba a estar disponible hasta junio de este año, mes en que el parche estilo No Man’s Sky llegaría, y no el pasado mes de diciembre. Esto fue lo que se comentó:

En este punto, se menciona que el código de PS4 y Xbox One se está rehaciendo por completo. En cuanto a las versiones next-gen, el supuesto empleado ha mencionado que el código de PS5 es mejor al de PC, esto gracias al kit de desarrollo de Sony. Por último, la actualización agregaría contenido adicional que fue eliminado. Esto fue lo que se comentó:

Esta información rápidamente llegó a popularizarse en internet durante los últimos días. De esta forma, la cuenta oficial de Cyberpunk 2077 en Twitter publicó el siguiente mensaje:

Normally we don't comment on rumors but this time we wanted to make an exception as this story is simply not true.https://t.co/JuOTY2qJbM

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) January 6, 2021