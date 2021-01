Dr. Stone y más animes confirman doblaje al español latino para la temporada de invierno

Gracias a servicios como Crunchyroll y Funimation por fin en nuestra región, cada vez vemos más animes con doblajes al español latino. Recientemente, Crunchyroll compartió una lista con todas las novedades que tendrá para el resto de la temporada de invierno, y ha revelado cuáles serán las series que contarán con un doblaje a nuestro idioma.

Por medio de su blog oficial, Crunchyroll reveló que animes como la segunda temporada de Dr. Stone y Jujutsu Kaisen tendrán un doblaje al español latino. A continuación puedes ver la lista completa:

-Jujutsu Kaisen – Segunda parte

-Burn the Witch

-Dr. Stone – Segunda temporada

-The Hidden Dungeon Only I Can Enter

-So I’m a Spider, So What?

¡Voy a creer y a confiar en tí! 🤗 pic.twitter.com/JAGhQ2wvRs — Crunchyroll.la ➡️ ONYX EQUINOX ya está disponible (@crunchyroll_la) January 6, 2021

Aunque está lista sea algo corta, tendremos nuevas series y las continuaciones de Attack on Titan, Dragon Quest: The Adventures of Dai, Boruto, Digimon Adventure y mucho más. Algunas de estas series ya cuentan con doblaje al español latino. En temas relacionados, ya sabemos cuándo terminará el manga de Attack on Titan. De igual forma, el manga de My Hero Academia ya supera las 30 millones de unidades vendidas.

Vía: Crunchyroll