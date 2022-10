El día de ayer comenzaron a surgir una serie de reportes en donde se señala que PlayStation y Guerrilla Games estarían trabajando en un remake de Horizon Zero Dawn, juego que llegó la PS4 hace cinco años. Pese a que esta información no ha sido confirmada, muchos jugadores demostraron su descontento en redes sociales.

Por medio de Twitter y otras redes sociales, varios jugadores, incluyendo algunos fans de PlayStation, demostraron su disgusto ante la posibilidad de ver un remake de un juego que vimos originalmente en 2017. Recordemos que esta no es la primera vez que algo así sucede, ya que cuando se anunció The Last of Us Part I vimos algo similar.

Hey Sony. How bout you remake ANY of these over Horizon Zero Dawn? pic.twitter.com/RsafgofDRI

Got a crazy take: I don't think remaking Horizon Zero Dawn is a good idea

“El remake de The Last of Us es el remake más innecesario en los juegos

The Last of Us remake is the most unnecessary remake in gaming

So wait Sony wants to remake/remaster Horizon Zero Dawn which isn't even 5 years old and the PS4 version also has a 4K60FPS Patch on PS5?

It also gets a Netflix series?

Wow I am not surprised at that. It seems to be a pattern with supposed "Remakes" from Sony.

— Heather De Boer (@GlennShiraishi) October 3, 2022