La edición física de Devil May Cry 5 Special Edition sí saldrá este año

Devil May Cry 5 es considerado uno de los mejores juegos de 2019, así que estrenar una consola de siguiente generación con la versión definitiva de este título no suena tan mal. La versión digital estará disponible el próximo mes de noviembre, y el día de hoy se ha revelado que todos aquellos que deseen tener una copia física tendrán que esperar hasta diciembre.

Así es, el día de hoy Capcom ha revelado que la edición física de Devil May Cry 5 Special Edition estará disponible el próximo 1 de diciembre de 2020. Por otro lado, aquellos que no desean esperar pueden obtener una copia digital el 10 de noviembre en Xbox Series X y el 12 de noviembre en PS5.

The physical version of #DevilMayCry 5 Special Edition launches Dec 1st!

If going digital is more your SSStyle, it'll be available for download from Nov 10th for Xbox Series X|S and Nov 12th for PS5. pic.twitter.com/jHah4y2S4c

— Devil May Cry 5 Special Edition (@DevilMayCry) October 13, 2020