La edición física de DDLC se retrasa

Doki Doki Literature Club causó un gran revuelo en la comunidad cuando llegó de forma gratuita a PC en 2017. De esta forma, muchas personas se emocionaron al escuchar que una nueva versión con contenido adicional llegaría a consolas. Si bien este título ya está disponible, quienes encargaron una versión física de este juego tendrán que esperar más de lo esperado.

Junto a la versión digital, se anunciaron dos ediciones físicas, una de estas solo ofrece una copia tangible del juego, y la otra incluye muñecas, el soundtrack y detalles adicionales. Originalmente, este producto iba a estar disponible el próximo 30 de agosto, pero ahora llegará casi un mes tarde, hasta el 21 de septiembre. Esto fue lo que comentó Serenity Forge, encargados de la distribución, al respecto:

“Desafortunadamente, nos hemos encontrado con retrasos imprevistos en la fabricación y el envío como resultado de COVID-19, lo que nos obliga a retrasar el lanzamiento físico de Doki Doki Literature Club Plus hasta el 21 de septiembre. Entendemos su entusiasmo y estamos trabajando las veinticuatro horas del día con nuestros fabricantes en todo el mundo para ofrecerle el producto más significativo y de la más alta calidad posible. Agradecemos su dedicación, paciencia y apoyo continuo”.

An update regarding the NA physical release date for #DDLCPlus. pic.twitter.com/DeI8bUCTlp — Serenity Forge (@SerenityForge) August 2, 2021

Este cambio solo afecta a los usuarios de América del Norte, ya que en Europa, las copias físicas originalmente iban a llegar hasta septiembre, así que con ellos no hay algún cambio. Esta modificación incluso ya se ve reflejada en Amazon. Doki Doki Literature Club Plus! ya está disponible en Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

Puedes checar el contenido de esta versión física aquí.

Vía: Serenity Forge