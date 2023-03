La E3 podría cancelarse esta semana

Algunos periodistas de la industria han informado que la E3 2023 podría cancelarse pronto. Después de que Nintendo, Microsoft y recientemente Ubisoft anunciaron que no participarán en el espectáculo, Andy Robinson de Video Games Chronicle dijo que esto no augura “buenas noticias” al respecto.

“A menudo es difícil separar los hechos de la conjetura sobre E3, pero no me sorprende que no escuchemos buenas cosas sobre este evento. No me sorprendería en absoluto si se cancela esta semana, pero espero que no sea el caso. Lo siento mucho por aquellos que han hecho lo más posible para hacer posible este espectáculo”, comentó Robinson en Twitter.

— Andy Robinson (@AndyPlaytonic) March 28, 2023