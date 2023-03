Si has visto alguno de los trailers o comerciales de la próxima película de Super Mario Bros., sin duda has escuchado fragmentos de melodías que reconoces. La película parece estar repleta de melodías sacadas directamente de la historia de los juegos de Mario, aunque con algunos cambios importantes de orquesta. No hay duda de que los fans de Mario se llevarán una grata sorpresa auditiva cuando la película llegue el 5 de abril de 2023.

El compositor de la película de Super Mario Bros., Brian Tyler, habló acerca del trabajo que realizó en la banda sonora de la película. Tyler creó algunas melodías únicas y se inspiró en muchas canciones de Mario, pero lo más importante es que trabajó junto al compositor de Nintendo, Koji Kondo, para intercambiar ideas.

Koji Kondo, el escritor original de esta música, a quien adoro y de quien soy amigo, fue una gran parte de esto. Hablé con él rebotando ideas en todo momento: “Okay, ¿qué tal si hago esto para esto?” porque quería incorporar cosas. A veces es invisible, como un easter egg. El arpa puede estar haciendo una línea de la pantalla de selección en Mario Kart que solo ocurre cuando estás en la sala de espera. Hay una parte [en la película] en la que Mario y Luigi están en una sala de espera, y pensé que sería genial que dentro de la banda sonora que es en realidad una puntuación misteriosa, escuches el arpa tocando la música de la sala de espera. Quería sumergirme completamente y hacer de la música de la película, un festín para las personas que la ven 1,000 veces, o los fans de Mario, pero también asegurarme de que funcionara a nivel dramático”, declaró Brian Tyler, compositor de la banda sonora de Super Mario Bros. La Película.

La nueva película de Super Mario Bros. ha generado mucha expectación entre los fans del icónico personaje de videojuegos. El hecho de que la película esté siendo producida por Illumination, el estudio detrás de exitosas películas animadas como Mi Villano Favorito y Los Minions, ha despertado aún más interés en el proyecto. Además, el hecho de que la película esté contando con la participación de talentosos músicos como el compositor Brian Tyler y el legendario compositor de Nintendo Koji Kondo, promete una banda sonora espectacular que atraerá tanto a los fans de la franquicia como a los amantes de la música de cine en general. La película está programada para su lanzamiento el 5 de abril de 2023.

Vía: Go Nintendo