La beta de Marvel’s Avengers rompe récords en PS4

Marvel’s Avengers se ha posicionado como uno de los juegos más populares en los últimos meses. A pesar de que el juego aún no ha sido lanzado de manera oficial para todos los jugadores, el trabajo de Crystal Dynamics ya está rompiendo récords, ya que se ha posicionado como una de las betas más exitosas en PS4.

El día de ayer se reveló que más de seis millones de personas disfrutaron de la beta en todas sus plataformas, pero fue en PlayStation 4 en donde se estableció un nuevo récord. De acuerdo con la cuenta oficial de Square Enix, la beta de Marvel’s Avengers fue globalmente la beta más descargada en la historia de PlayStation.

A heroic achievement — the Marvel's Avengers Beta was globally the most-downloaded beta in PlayStation history. Congrats to our team @CrystalDynamics!#EmbraceYourPowers on September 4 https://t.co/UVFJmEgcrq pic.twitter.com/lAMniXczWg

— Square Enix (@SquareEnix) September 2, 2020