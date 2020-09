Llegan nuevas ofertas de juegos imperdibles a la PlayStation Store

Con el título de “Infaltables en tu colección” Sony ofrece enormes descuentos en los títulos más importantes de la historia de PS4, y para que no te vayas a perder de ninguna oferta, acá te compartimos todo lo que puedes encontrar a buen precio.

– The Last of Us Part II – 49.99 USD – 16 % de ahorro

– Crash Team Racing – 19.99 USD – 50% de ahorro

– Assassin´s Creed Oddysey – 14.99 USD – 75% de ahorro

– Marvel´s Spider-Man Game of the Year Edition – 19.99 USD – 50% de ahorro

– Call of Duty Modern Warfare – 38.99 USD – 35% de ahorro

– God of War – 14.99 USD – 25% de ahorro

– Days Gone – 21.99 USD – 45% de ahorro

– Death Stranding – 29.99 USD – 50% de ahorro

– Watch Dogs 1 + 2 – 14.99 USD- 75% de ahorro

– Shadow of War – 9.99 USD – 80% de ahorro

Todas estas ofertas estarán disponibles hasta el 16 de septiembre en la PlayStation Store.

Fuente: PSN Store