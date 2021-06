La actualización gratuita de Windows 10 a Windows 11 empezará hasta 2022

A finales de la semana pasada, Microsoft reveló de forma oficial Windows 11, la siguiente gran actualización de este sistema operativo. Aunque su debut está planeado para los últimos meses del año, la actualización gratuita para los usuarios de Windows 10 no será distribuida sino hasta la primera mitad de 2022.

Respondiendo a un usuario en Twitter, la cuenta oficial de Windows confirmó que Windows 11 se estrenará a finales de año, y empezará a ser distribuido a lo largo de los próximos meses. No obstante, los dispositivos compatibles recibirán la actualización durante los primeros meses del siguiente año.

Windows 11 is due out later in 2021 and will be delivered over several months. The rollout of the upgrade to Windows 10 devices already in use today will begin in 2022 through the first half of that year.

— Windows (@Windows) June 25, 2021